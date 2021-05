SV Meppen will den Kopf ausschalten und das Herz in die Hand nehmen

Tore wie von René Guder braucht der SV Meppen am Samstag gegen Duisburg. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. 90 Minuten plus Nachspielzeit alles auf den Platz bringen. Um sich am Ende nicht vorwerfen lassen zu müssen, bei einem Uerdinger Ausrutscher nicht zur Stelle gewesen zu sein. So geht der SV Meppen in sein Abstiegsendspiel gegen den MSV Duisburg (Samstag, 13.30 Uhr).

Wie zuversichtlich ist der Trainer? Rico Schmitt teilt den Optimismus von Meppens Geschäftsführer Ronald Maul. Der hatte in dieser Woche gesagt, man müsse selber nur fest dran glauben. Diesen Glauben müsse jeder in sich verankern.