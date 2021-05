Der MSV Duisburg scheint sich auf das Saisonende zu freuen.

imago images/Nordphoto

Meppen. Beim MSV Duisburg hat in dieser Saison nicht viel zusammengepasst. Während den Zebras in der Vorsaison im Aufstiegs-Endspurt die Puste ausging, fand man den MSV in dieser Spielzeit nur im Tabellenkeller wieder. Die Formkurbe spricht nicht unbedingt für einen Duisburger Erfolg am Samstag (13.30 Uhr) beim SV Meppen.

So lief das Hinspiel: Die Meppener hatten sich am 19. Spieltag einiges vorgenommen und drückten in den Anfangsminuten auf die Tube. Bereits nach vier Minuten traf Christoph Hemlein für den SVM. Doch Tom Boere, der den Ball noch leicht abgef