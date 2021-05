Nach dem 5:0 in Oberneuland gefeiert von den Meppener Fans: Der dreifache Torschütze Cüneyt Özkan.

Helmut Kemme

Meppen. Aufgeben ist keine Option. Der SV Meppen, der im Kampf um den Klassenerhalt Samstag den MSV Duisburg zum Saisonfinale erwartet, hat mehrfach seine letzte Chance genutzt. Ein Blick in die Vereinsgeschichte.

Das belegen die Aufstiege in die 2. Bundesliga 1987, als das 4:2 in Erkenschwick ein emsländisches Fußballmärchen einläutete, und in die 3. Liga 2017, als der SVM sich nach 210 torlosen Minuten im Elfmeterschießen gegen Mannheim b