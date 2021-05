Emsländische Sportvereine glauben an Klassenerhalt des SV Meppen

Sportvereine wie der SV Raspo Lathen zeigen derzeit Solidarität mit dem SV Meppen.

Raspo Lathen

Meppen. Das Emsland und vor allem die hiesigen Sportvereine halten in schweren Zeiten zusammen. Damit Fußball-Drittligist SV Meppen noch den Klassenerhalt schafft, drücken gleich mehrere Vereine ihre Solidarität aus. Am Samstag könnte allerdings der Gang in die Regionalliga besiegelt werden.

Am Samstag (13.30 Uhr) trifft der SVM in seinem letzten Saisonspiel auf den MSV Duisburg. Gleichzeitig tritt der KFC Uerdingen, der zwei Punkte mehr als die Emsländer hat, bei Waldhof Mannheim an. Da die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt