Krefeld. Normalerweise werden Fußball-Vereinen in der 3. Liga neun Punkte abgezogen, wenn bei ihnen ein Insolvenzverfahren eingeleitet wird. Weil es der DFB so will, kommt der KFC Uerdingen aber in dieser Saison mit drei Punkten Abzug davon. Glück für Uerdingen, Pech für den SV Meppen.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken gilt in dieser Spielzeit eine Ausnahmeregelung: Drei statt neun Zähler Abzug. Uerdingen profitiert davon. Konkurrenten wie Meppen, die im Gegensatz zu den Krefe