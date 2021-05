Eine weitere Saison bleibt Nina Kossen bei den Bundesliga-Fußballerinnen des SV Meppen.

Werner Scholz

Meppen. Die Bundesliga-Fußballerinnen des SV Meppen bauen auch in der nächsten Saison auf junge Eigengewächse: Nina Kossen und Mara Winter bleiben im Team des Trainerduos Theo Dedes und Roger Müller.

„Der Verein setzt damit auch in Zukunft auf eine gesunde Kombination aus Eigengewächsen und externen Zugängen“, heißt es in der Pressemitteilung des SVM. „Nina ist technisch sehr versiert, eher in der zentralen Mittelfeldposition wiede