Gegen den MSV Duisburg müssen die Meppener noch mal alles raushauen.

Henning Harlacher

Meppen. Am gestrigen Montag hat der SV Meppen mit der Vorbereitung auf das Spiel am Samstag (13.30 Uhr) gegen den MSV Duisburg begonnen. Doch es herrschte eine gewisse Tristesse über dem Trainingsgelände. Bereits in wenigen Tagen könnte die Reise in der 3. Liga beendet sein.

Die Spieler des SVM präsentierten sich bei der Einheit mit ernsten Mienen. Trainer Rico Schmitt sprach von Enttäuschung und Niedergeschlagenheit bei seinen Schützlingen nach dem Spiel am Freitag und dem 1:0-Sieg des KFC Uerdingen. Lesen Sie