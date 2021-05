Seit acht Spielen sieglos: Der SV Meppen um Markus Ballmert und Florian Egerer. Foto: Werner Scholz

Saarbrücken. Vorne zu harmlos und hinten zu anfällig: Der SV Meppen kann unter seinem neuen Trainer nicht gewinnen. Im fünften Spiel unter der Regie von Rico Schmitt verloren die Emsländer am Freitagabend mit 0:2 (0:1) beim 1. FC Saarbrücken.

Weil die Meppener im achten Spiel in Folge sieglos blieben, droht ihnen am Ende dieses Spieltags das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz. Konkurrent KFC Uerdingen reicht am Samstag im Heimspiel gegen Magdeburg ein Unentschieden, um aufgrund