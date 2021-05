Warum die Taktik des SV Meppen in Saarbrücken nicht so wichtig ist

Volle Konzentration: Trainer und Spieler bereiten sich auf Saarbrücken vor. Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Meppen. „Wir sind gefordert", sagt Trainer Rico Schmitt vor dem nächsten Spiel des SV Meppen. Drei Hoffnungsträger fallen zwar am Freitagabend (19 Uhr) in Saarbrücken aus. Dafür kehrt jedoch ein Unterschiedsspieler zurück, der Profi in Spanien war und schon in der 1. Bundesliga gespielt hat.

Der Körper: Zweimal muss der SV Meppen in der Liga noch einmal alles geben. Die personelle Situation treibt Schmitt die Sorgenfalten auf die Stirn. Am Dienstag trainierte Luka Tankulic nur individuell. Nach Angaben des Coaches wur