Fand nach anfänglichen Problemen besser in die Partie: Julius Düker.

Werner Scholz

Meppen. Das 0:0 des SV Meppen beim FSV Zwickau hinterließ mehrere Fragezeichen. In der ersten Hälfte hatte der SVM große Schwierigkeiten Torchancen herauszuspielen. Zudem ließ Trainer Rico Schmitt mit Doppelspitze und Mittelfeld-Raute spielen. Der 52-Jährige stellte sich den Fragen der Emslandsportredaktion.

Was war in der ersten Halbzeit beim SV Meppen los? Zu viele Abspielfehler, kaum Tormöglichkeiten, nur auf Defensivarbeit konzentriert – beim SVM lief in den ersten 45 Minuten wenig zusammen. Taktisch hatte Trainer Schmitt im Vorfeld der Zwi