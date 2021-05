René Guder vereitelt eine Möglichkeit der Zwickauer.

Werner Scholz

Meppen. Der Abstiegskampf in der 3. Liga spitzt sich zu. Die Nerven der SV-Meppen-Fans waren beim Spiel in Zwickau bis zum Reißen gespannt. Teilweise hielt es sie nicht mehr auf den Sofas. Selbst Verletzungen wurden in Kauf genommen. Die Netzreaktionen:

In den ersten 45 Minuten entwickelte sich ein Spiel in eine Richtung. Der FSV Zwickau hatte die deutlich höheren Spielanteile. Der SVM hatte Schwierigkeiten in die Partie zu finden und sein Spiel aufzuziehen. Dies erkannten auch die Anhänge