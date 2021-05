Jubel um Bianca Becker (2.v.r.) nach ihrem Tor gegen Werder Bremen. Der SV Meppen gewann 3:2.

Werner Scholz

Meppen. Die Bundesliga-Fußballerinnen des SV Meppen machen Nägel mit Köpfen: Stammspielerin Bianca Becker bleibt auch in der nächsten Saison bei den Emsländerinnen.

Zunächst will die 23-jährige Defensivspielerin ihren Teil dazu beitragen, dass die Meppener auch in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen. Drei Spieltage vor Saisonende liegt das Team des Trainerduos Roger Müller und Theo Dedes