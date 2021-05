Topscorer des FSV Zwickau: Morris Schröter (rechts) kommt bisher auf zehn Tore und zehn Vorlagen.

imago images/Picture Point

Meppen. Mit 43 Punkten ist der FSV Zwickau so gut wie gerettet. Mit einem weiteren Sieg wäre der Klassenerhalt fix. Für einen Sieg wird das Team von Trainer Joe Enochs also am Mittwoch (19 Uhr) gegen den SV Meppen alles geben. Seit fünf Spielen sind die Schwäne allerdings sieglos.

So lief das Hinspiel: Nach vier ungeschlagenen Spielen musste der SV Meppen im Heimspiel gegen den FSV Zwickau eine 1:2-Niederlage hinnehmen. "Wir sind unheimlich sauer, dass wir hier verloren haben. Ich glaube, das haben wir uns selbs