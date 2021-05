Ruhige und klare Ansagen: Rico Schmitt zeigt den Weg auf. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. Noch knapp drei Wochen, noch vier Spiele für alle Teams – dann stehen die vier Absteiger aus der 3. Liga fest. Im Moment hält der SV Meppen noch alle Trümpfe selbst in der Hand. Die Formkurve könnte zwar besser sein, aber das Restprogramm ist machbar. Auf diese Dinge wird es nun ankommen.

Das zählt aus Sicht von Trainer Rico Schmitt: Der Coach, der auch auf die Rückkehr der angeschlagenen Spieler setzt, ist lange genug im Geschäft: „Fußball ist so eng", sagte Schmitt nach dem 3:0-Pokalsieg in Delmenhorst. Auch am kommen