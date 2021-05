Zweimal trainierte Marek Janssen in seiner Papenburger Zeit beim SV Meppen mit. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. Im Trikot des SV Atlas Delmenhorst traf Marek Janssen im NFV-Pokalspiel auf den SV Meppen. Den Verein, bei dem er zu seiner Zeit bei Blau-Weiß Papenburg ein Probetraining absolvierte. Nach der 0:3-Niederlage äußerte sich Janssen dazu.

Herr Janssen, das 0:3 Ihrer Delmenhorster gegen den SV Meppen hört sich vom Ergebnis her deutlich an. War es aber am Ende gar nicht, oder? Nee. Ich fand’s nicht so deutlich, wie es im Endeffekt auf dem Papier aussieht. Wir belohne