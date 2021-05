Trieb seine Spieler an: Rico Schmitt. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Delmenhorst. Auch wenn der Motor im zweiten Spielabschnitt etwas stotterte – Trainer Rico Schmitt war zufrieden mit dem Auftritt des SV Meppen in Delmenhorst. Das sind die Stimmen zum 3:0-Erfolg im Viertelfinale des NFV-Pokals.

Julius Düker (Stürmer des SV Meppen): „In der zweiten Halbzeit haben wir es nicht mehr konsequent gespielt. Haben uns nicht mehr so gut angeboten. Den Ball nicht mehr so gut in unseren Reihen laufen lassen. Da müssen wir einfach ein bissche