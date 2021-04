Zweimal durften die Meppener Tore bejubeln. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Delmenhorst. Der erste von drei Schritten zur Teilnahme am DFB-Pokal ist gemacht: Im Viertelfinale des NFV-Pokals hat sich der Drittligist SV Meppen am Freitag beim klassentieferen SV Atlas Delmenhorst mit 3:0 (2:0) durchgesetzt.

Von wegen zweite Reihe: Meppens Coach Rico Schmitt schickte in Delmenhorst eine Startelf auf den Platz, die auch so in fünf Tagen in Zwickau auflaufen könnte. Lediglich im Tor wechselte er: Constantin Frommann feierte sein Pflichtspieldebüt