Drei Bundesligaspiele warten noch auf Lisa-Marie Weiss (Mitte) und Co. Foto: Werner Scholz

Meppen. Klarheit für die Bundesligafußballerinnen des SV Meppen: Der DFB hat nun auch die Spieltage 20 und 21 fest terminiert. Damit steht nun endgültig fest, wann die letzten drei Saisonspiele stattfinden.

Demnach spielen die Meppenerinnen am 9. Mai um 14 Uhr bei Bayer 04 Leverkusen. Am 23. Mai empfangen sie um 13.30 Uhr den SC Sand zum möglicherweise entscheidenden Abstiegsduell. Das Saisonfinale steigt am 6. Juni beim SC Freiburg. Die Ansto