Sportlich hatten Nicolas Andermatt und die Meppener im Rückspiel gegen Uerdingen den Kürzeren gezogen. Verloren das zweite Duell nach dem 2:0-Hinspielsieg mit 0:4. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Krefeld. Er könnte am Ende den Abstiegskampf in der 3. Liga entscheiden – der Punktabzug gegen den KFC Uerdingen. Die Beschwerde des Krefelder Klubs, der ein direkter Konkurrent des SV Meppen ist, wurden nun in letzter Instanz abgewiesen.

Nach dem Spielausschuss und dem Präsidium hat nun als letzte Instanz auch das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die Beschwerde des KFC Uerdingen gegen den Abzug von drei Punkten zurückgewiesen. Offen ist, ob der Klub mögliche