Enttäuschung nach dem ganz späten Nackenschlag. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. Durch einen herausgeholten Freistoß verlor der SV Meppen in der Nachspielzeit mit 2:3 gegen Hansa Rostock. Trainer und Spieler waren sich am Samstag bei der Beurteilung der Szene einig. Rico Schmitt machte im Anschluss einen Vorschlag, wie solche Dinge künftig verhindert werden könnten.

Was war genau passiert? Nach einem Einwurf auf der linken Seite erhielt Rostocks Jan Löhmannsröben Sekunden vor dem Ablauf der regulären Spielzeit den Ball. Legte ihn an Julius Düker vorbei, zog in díe Mitte, drehte sich im Zweikampf mit To