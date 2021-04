So wollen SV Meppens Frauen Top-Torjägerin Nicole Billa aufhalten

Victoria Krug muss wegen der fünften Gelben Karte zuschauen.

Werner Scholz

Meppen. Die Frauen des SV Meppen träumen weiterhin vom Verbleib in der Bundesliga. Die Chancen stehen gut, aber es sind noch Punkte nötig. Am Sonntag (14 Uhr) kommt mit der TSG Hoffenheim eine gewaltige Hürde in die Hänsch-Arena.

Die TSG hat sich in der Frauen-Bundesliga zur Nummer drei hinter dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg gemausert. Dieser Platz würde gleichzeitig die Qualifikation zur Champions League bedeuten. Und genau dahin will das Team von Train