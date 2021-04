Flugakrobatik: Valdet Rama erzielte in Rostock das 1:0 für den SV Meppen. Rostocks Nico Neidhart schaut hinterher.

Meppen. Unterschiedlicher können die Voraussetzungen kaum sein. Der SV Meppen kämpft um den Klassenerhalt, Spitzenreiter Hansa Rostock will zurück in die 2. Bundesliga im Blick. Anpfiff: Samstag um 14 Uhr.

So lief das Hinspiel: Das Ostseestadion scheint dem SV Meppen zu liegen. Beim 2:0-Erfolg Mitte Dezember gelang im vierten Anlauf bereits der dritte Drittligasieg in Rostock. Die Führung erzielte Valdet Rama per Kopf nach Flanke vo