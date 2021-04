Am 8. August 2015 fand das bislang letzte DFB-Pokalspiel der Männer in Meppen statt. Der 1. FC Köln siegte vor ausverkauftem Haus mit 4:0. Foto: Lars Schröer

Lars Schröer

Meppen. Fußball-Drittligist SV Meppen spielt am 30. April beim klassentieferen SV Atlas Delmenhorst um den Einzug ins Halbfinale des NFV-Pokals. Was die Emslandsportredaktion vorab berichtete, bestätigte der Landesverband am Donnerstagnachmittag. Doch es gibt noch viele offene Fragen, die auch den Oberligisten SC Spelle-Venhaus betreffen.

Sollte Meppen in Delmenhorst (30. April, 16.30 Uhr) gewinnen, muss das Team im Anschluss im Halbfinale beim Sieger der Partie VfB Oldenburg gegen SSV Jeddeloh II antreten. Das ergab am Donnerstagnachmittag die Auslosung im NFV-Verwaltungsge