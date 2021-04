Meppen. Warten auf den Nachfolger von Torsten Frings: Bei der Trainingseinheit des SV Meppen am Montagvormittag stand noch kein neuer Trainer auf dem Platz. Doch Sportvorstand Heiner Beckmann telefonierte.

Etwa zwölf Stunden nach der Rückkehr aus Ingolstadt stand das nächste Training an. Beckmann, der gemeinsam mit Geschäftsführer Ronald Maul einen neuen Coach sucht, verfolgte auf dem B-Platz am Stadion für einige Minuten die Einheit und führte währenddessen Telefonate. Nach gut zehn Minuten verschwand er wieder. Wie SVM-Pressesprecher später auf Nachfrage bestätigte, wird am Montag noch kein neuer Mann präsentiert.

Das Spielersatztraining absolvierten die Akteure, die am Sonntag beim 0:0 in Ingolstadt nicht im Kader standen wie Dejan Bozic, Leonard Bredol, Julius Düker und Ted Tattermusch beziehungsweise nur kurz oder gar nicht zum Einsatz kamen wie Christoph Hemlein, Janik Jesgarzewski, Lukas Krüger und Valdet Rama. Interimscoach Mario Neumann sowie Torwart-Trainer André Poggenburg und Athletiktrainer Daniel Vehring ließen die Gruppe erst Kreis spielen, ehe Torschüsse trainiert wurden.

Die Profis, die in Ingolstadt länger auf dem Rasen standen wie zum Beispiel Erik Domaschke, Florian Egerer und René Guder, fuhren mit dem Fahrrad, um ihre Muskulatur zu entlasten und in Bewegung zu bleiben. Am Mittwoch steht bereits die nächste Partie an. Um 19 Uhr geht es gegen den Mitkonkurrenten 1. FC Magdeburg.

Auf dem Trainingsplatz an der B70 drehten die Rekonvaleszenten Matthis Harsman und Thilo Leugers ihre Runden, während Lars Bünning, Yannick Osée, Marcus Piossek und Steffen Puttkammer individuell trainierten.

Am Sonntag war über Alexander Schmidt als Frings-Nachfolger spekuliert worden, weil der ehemalige Trainer von Türkgücü München beim Meppen-Spiel auf der Tribüne saß und sowohl Heiner Beckmann (bei allen Auswärtsspielen dabei) als auch Vorstandssprecher Andreas Kremer und Geschäftsführer Ronald Maul die lange Fahrt nach Ingolstadt angetreten hatten. Ob sie auch mit Schmidt gesprochen haben, wollten sie nicht mehr kommentieren. Nur: Sie hätten die lange Fahrzeit nach Oberbayern und zurück natürlich genutzt, um über die Trainerfrage zu sprechen.

Frings war vergangene Woche Mittwoch nach 31 Partien beurlaubt worden. Der SV Meppen sucht einen Nachfolger, der die 3. Liga kennt und ein anderer Trainertyp sein soll.