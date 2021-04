Kaum Schlaf, kein Essen: So nervös war Interimstrainer Mario Neumann

Meppens Co-Trainer Mario Neumann gibt Stürmer Tom Boere noch ein paar Worte mit auf den Weg.

Werner Scholz

Ingolstadt. In den letzten Tagen war viel los beim SV Meppen. Die Beurlaubung von Cheftrainer Torsten Frings und Co-Trainer Björn Müller hatte Mannschaft und Umfeld des Vereins aufgewühlt. Aber auch Interimstrainer Mario Neumann hatte die neue Rolle beim 0:0 beim FC Ingolstadt ein wenig nervös gemacht

Beim Spiel in Ingolstadt hielt der langjährige Co-Trainer Mario Neumann übergangsweise her. Schwieriger hätte es ihn aber kaum treffen können. Die Schanzer wollen wieder zurück in die 2. Bundesliga. Allerdings musste das Team zuvor zwei Rü