Vor zwei Wochen hatten die Fans bereits eine Aktion gemacht. Foto: Dieter Kremer

Meppen. Aufmunterung bei der Abfahrt: Die Fans des SV Meppen haben die Mannschaft am Samstagvormittag am Stadion verabschiedet. Sonntag tritt das Team im ersten Spiel nach der Trennung von Torsten Frings in Ingolstadt an.

Mehrere Anhänger hatten sich an der Lathener Straße vor der Hänsch-Arena postiert und bildeten eine Art Spalier, als die Mannschaft mit dem Bus vorbeifuhr. Die Fans schwenkten eine große Meppen-Fahne und hielten Bengalos in den Händen. Mehr