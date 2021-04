Im Hinspiel verlor Meppen (rechts Maike Berentzen) mit 1:3. Foto: Werner Scholz

Lars Schröer

Meppen. Nach drei Wochen Pause rollt der Ball wieder in der Frauenfußball-Bundesliga. Der SV Meppen reist in Spiel eins nach dem ersten Heimsieg mit einer frisch gebackenen Nationalspielerin zu einer ehemaligen Meppenerin.

Am Sonntag gastiert der SVM um 14 Uhr bei der Sportgemeinschaft Essen-Schönebeck, kurz SGS Essen. In Essen gibt es ein Wiedersehen mit Elisa Senß. Sie verabschiedete sich im Sommer 2019 vom SV Meppen, um in der 1. Liga spielen zu könne