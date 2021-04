SV-Meppen-Gegner FC Ingolstadt will zurück in die 2. Bundesliga

Nicht zu bremsen beim 2:0-Heimsieg des SV Meppen gegen Ingolstadt: Luka Tankulic (M.) traf selbst und bereitete ein Tor vor.

Werner Scholz

Meppen. Der FC Ingolstadt peilt die Rückkehr in die 2. Bundesliga an. Der Gastgeber des SV Meppen verpasste zuletzt allerdings den Sprung an die Tabellenspitze.

So lief das Hinspiel: Mit dem 2:0-Erfolg gegen Ingolstadt leitete Schlusslicht SV Meppen eine Serie von vier Spielen ohne Niederlage ein, holte dabei zehn Punkte und katapultierte sich aus dem Tabellenkeller. Mann des Spiels