Die Ersatzspieler und der Busfahrer in München. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. Von den Reservisten muss mehr kommen – das sagte Trainer Torsten Frings nach der 0:2-Niederlage seines SV Meppen bei Türkgücü München. Im Endspurt des Abstiegskampfes hofft er auf mehrere Rückkehrer.

Am Ostersonntag in München fehlten den Meppenern mehrere Akteure. Neben den Langzeitverletzten Matthis Harsman (Reha nach Sehnenriss in den Adduktoren) und Thilo Leugers (Reha nach Fersenproblemen) waren Lars Bünning und Christoph Hemlein (