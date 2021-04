Dieses Banner hängt in Papenburg über der B70 an einer Überführung. Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Meppen. Fußball-Drittligist SV Meppen kann im Abstiegskampf der 3. Liga auf seine große Anhängerschaft bauen. Mit einer besonderen Aktion sagen die Fans, die wegen der Corona-Pandemie seit Monaten nicht ins Stadion dürfen, dem Traditionsverein ihre Unterstützung zu.

16 Banner mit dem Schriftzug "Verein zum Klassenerhalt" hängen seit Karfreitag im gesamten Emsland beziehungsweise in der Grafschaft Bentheim: Drei in Meppen, zwei in Lingen sowie jeweils eins in Dörpen, Geeste, Haren, Haselünne, Hesepe, La