Das Hinspiel entschied Türkgücü München gegen Yannick Osées Meppener mit 4:1 für sich. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. Im Winter träumte Türkgücü München, der nächste Gegner des SV Meppen, noch vom Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Krempelte den Kader noch einmal um und holte einen neuen Trainer. Doch der Ex-Verein von Winterzugang Tom Boere steckt in der Liga im Formtief.

So lief das Hinspiel: Am Tag vor Heiligabend verlor der SV Meppen mit 1:4 gegen den Aufsteiger. Nach Dauerregen war der Rasen in der Hänsch-Arena komplett durchnässt und matschig. Deshalb pfiff der Referee mit Verspätung an, wobei die Münch