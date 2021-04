Zum Nordderby erwartet der SV Meppen (mit Marcus Piossek, am Ball) den VfB Lübeck am 9. Mai.

Werner Scholz

Meppen. Die Spieltage des SV Meppen sind bis zum Saisonende terminiert. Der Deutsche Fußball-Bund hat die Partien ab dem 32. Spieltag zeitgenau angesetzt.

Nur vier der letzten sieben Partien finden am Wochenende statt. Zweimal ist der SVM am Mittwoch gefordert, einmal am Freitag. Das reizvolle Nordderby gegen den VfB Lübeck findet an einem Sonntag statt. Am 9. Mai um 13 Uhr kommt es zum