Das Training konnte am Dienstag stattfinden. Foto: Dieter Kremer

Meppen. Eine Stunde später als geplant betrat der SV Meppen am Dienstag den Rasen. Immerhin darf das Team von Torsten Frings trotz des jüngsten Corona-Falls trainieren. Auch dem Spiel bei Türkgücü München (Sonntag, 13 Uhr) steht offenbar nichts im Wege. Doch einige Fragen bleiben offen.

Gibt es beim SV Meppen weitere positive Corona-Tests? Nein. „Ausschließlich negative Testergebnisse“, teilte der SV Meppen am Dienstagnachmittag mit, habe die erneute Testung aller Mitarbeiter am Montag ergeben. Die am Freitag positiv getes