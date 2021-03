Das Training konnte am Dienstag stattfinden. Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Meppen. Training und Spiel bei Türkgücü München können wie geplant stattfinden: Die Corona-Nachtestungen beim Fußball-Drittligisten sind negativ ausgefallen.

Bei einer erneuten Testung aller im Monitoring erfassten Mitarbeiter am Montag gab es ausschließlich negative Testergebnisse, teilte der Verein am Dienstagnachmittag mit. Das Training der Mannschaft finde am Nachmittag wie geplant statt.&nb