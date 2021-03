Kann der SV Meppen schon am Dienstag wieder trainieren?

Mike Bähre soll wieder ins Training einsteigen. Coach Torsten Frings hofft, dass eine Einheit schon Dienstag möglich ist.

Werner Scholz

Meppen. Am Dienstag will der SV Meppen mit der Vorbereitung auf das Duell bei Türkgücü München am Ostersonntag beginnen. Ein positiver Coronatest könnte den Plan durchkreuzen.

Im Rahmen der regelmäßigen PCR-Testungen auf das Coronavirus bei den im Monitoring erfassten Mitarbeitern wurde nach Angaben des Vereins am Freitag ein positives Testergebnis festgestellt. Die Person sei in häuslicher Quarantäne und z