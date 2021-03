Verzweifelte in Oberhausen an der Seitenlinie: Christian Neidhart. Foto: imago images / Markus Endberg

Markus Endberg via www.imago-images.de

Essen. Doch kein Wiedersehen in der nächsten Saison beim SV Meppen? Ex-Coach Christian Neidhart kommt mit seinem neuen Verein Rot-Weiß Essen immer weiter vom vorgegebenen Aufstiegskurs ab.

Bei Rot-Weiß Oberhausen verspielte Essen am Samstag eine frühe 1:0-Führung und kassierte in der Nachspielzeit den Ausgleich. Damit fällt die Neidhart-Truppe, in der mit Alexander Hahn ein ehemaliger Meppener steht, im Aufstiegsrennen weiter