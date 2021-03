SV Meppen: Nicht noch so eine "Blamage"

Sollen das Offensivspiel der Meppener antreiben: Tom Boere (l.) und Luka Tankulic.

Werner Scholz

Meppen. Wie laut es nach der 0:4-Klatsche in der Kabine des SV Meppen zugegangen ist, ist nicht überliefert. Aber Trainer Torsten Frings zeigte sich auch am Freitag noch sichtlich enttäuscht von der Leistung seiner Truppe. Gegen den FC Bayern München II fordert der 44-Jährige am Sonntag (13 Uhr) nun ein ganz anderes Gesicht seiner Mannschaft.

"Wir haben es über uns ergehen lassen. Das war ein Blamage. Wir dürfen uns nicht so abschlachten lassen. Ich habe keine Mannschaft auf dem Platz gesehen. So etwas regt mich auf. Das darf nicht noch mal passieren", ärgert sich Frings über&nb