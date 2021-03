Im Hinspiel verteidigte Jeron Al-Hazaimeh (rechts, mit Dave Gnaase) für den gesperrten Hassan Amin. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. Ein Abstiegskandidat, der sportlich selten positiv auffällt und abseits des Platzes durch seinen Investor eine Menge Negativschlagzeilen produziert: Der KFC Uerdingen als nächster Heimgegner des SV Meppen (Mittwoch, 19 Uhr) kämpft an mehreren Fronten um seine Zukunft.

So lief das Hinspiel: Am 2. Spieltag gab es das erste Duell: In Düsseldorf siegte Meppen vor 1179 Zuschauern nach Toren von Marcus Piossek und Valdet Rama mit 2:0. Für Meppen war es der erste Saisonsieg. In der 87. Minute sahen Meppens Luka