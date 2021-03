Maike Berentzen (l.) schoss gegen Potsdam das erste Bundesliga-Tor für den SV Meppen.

Werner Scholz

Meppen. Die Bundesliga-Fußballerinnen des SV Meppen treten am Mittwoch um 14 Uhr zum Nachholspiel bei Turbine Potsdam an. Sie wollen den Schwung vom Spiel in Frankfurt mitnehmen.

„So ein Spiel hätten wir in der Hinrunde noch verloren“, stellt Meppens Trainer Theo Dedes im Rückblick auf das 1:1 bei der Frankfurter Eintracht am vergangenen Freitag fest. „Wir haben in der zweiten Halbzeit gegen den Wind und