So soll das Emsland-Trikot aussehen.

Cawila

Meppen. Ein echter Hingucker für alle Fans: Der SV Meppen hat das "Emsland-Trikot" präsentiert, dass es in dieser Form noch nie gab und so wohl auch nicht mehr geben wird. Dank eines besonderen Druckverfahrens können sich SV-Meppen-Anhänger auf dem Jersey verewigen. Ende April will das Team von Torsten Frings mit dieser Sonderedition auflaufen.

"Mit diesem Sondertrikot möchten wir zeigen, wie stark das gesamte Emsland hinter dem SV Meppen steht", sagt Malte Weusthof, der für Marketing und Vertrieb beim SV Meppen zuständig ist. Wie der Verein mitteilt, hat jeder SVM-Fan die Gelegen