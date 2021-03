Gleichen Lohn für gleiche Arbeit fordern (vorne v.l.): Thilo Leugers, Lisa-Marie Weiss, Janik Jesgarzewski und Jenny Bitzer.

Lars Schröer

Meppen. Am 10. März ist der Equal Pay Day in Deutschland. Für die Schließung der Lohnlücke, die in ihrem Bereich noch größer ist, setzen sich auch Fußballerinnen und Fußballer des SV Meppen ein.

Die Bundesliga-Fußballerinnen des SV Meppen kooperieren mit dem Aktionsbündnis des Equal Pay Days. Unterstützt werden sie von den Drittliga-Kickern der Blau-Weißen. „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ prangt das Motto in weißer Sc