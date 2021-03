Nach diesem Foul von René Klingenburg an Thilo Leugers wurde es hektisch.

Werner Scholz

Meppen. Für Viktoria Köln ging es in der Saison von einem Aufstiegs- bis zu einem Abstiegsplatz. Rekordtrainer Pavel Dotchev musste schließlich für Olaf Janßen Platz machen. Das erste Aufeinandertreffen der Teams hatte es in sich: Die Rote Karte an SV-Meppen-Kapitän Thilo Leugers sorgte für viel Gesprächsstoff.

So lief das Hinspiel: Die Partie am 5. Spieltag hatte alles zu bieten, was ein spannendes Spiel benötigt - außer drei Punkte aus Meppener Sicht. Am Ende einer umkämpften Partie siegten die Kölner mit 1:0. Großer Pechvogel des Spiels: Valdet