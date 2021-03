Enttäuscht nach der Niederlage des SV Meppen gegen Dynamo Dresden: Florian Egerer (l.) im Zweikampf mit Christoph Daferner.

Werner Scholz

Meppen. Nach der 0:4-Niederlage gegen Dynamo Dresden war natürlich auch der Mannschaftskapitän des SV Meppen enttäuscht. „Wir hätten von Anfang an wacher sein müssen“, erklärt der 23-jährige Florian Egerer im Interview.

Gegen Spitzenreiter Dresden gerieten die Emsländer schon in der dritten Minute in Rückstand. Egerer blickte unmittelbar nach dem Schlusspfiff schon wieder nach vorn auf das Nachholspiel am Dienstag bei Viktoria Köln.Ist die Niederlage