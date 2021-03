Für die Bundesliga-Frauen des SV Meppen (um Maike Berentzen, l.)heißt es am Sonntag: kämpfen, kämpfen, kämpfen.

imago images/regios24

Meppen. David gegen Goliath heißt es am Sonntag (14 Uhr) in der Meppener Hänsch-Arena. Die Bundesliga-Frauen des SV Meppen erwarten den VfL Wolfsburg. Der Tabellenzweite reist mit vielen Nationalspielerinnen an. Meppens Trainerteam Theodoros Dedes und Roger Müller hat sich aber einen Matchplan zurechtgelegt.

Unter der Woche gewann die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch ihr Hinrundenspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Lilleström Kvinner SK mit 2:0. "Vielleicht ist es ja ein Vorteil, wenn sich Wolfsburg mehr auf die Champions Leagu