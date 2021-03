Yigit Karademir (M.) beim Schalker Testspiel gegen Mühlheim.

FC Schalke 04

Gelsenkirchen. 2019 hat Yigit Karademir den großen Schritt vom JLZ Emsland zur Knappenschmiede von Schalke 04 gewagt. Im Sommer werden Amin Muja und Rexhep Neziraj folgen. Das 16-jährige Fußballtalent erklärt, was sich für ihn verändert hat.

„Ich habe eigentlich alles, was ich brauche, also für den Fußball für die Schule“, sagt Yigit Karademir, der mit acht weiteren Spielern im Internat wohnt, davon stammen vier weitere aus der U17, für die er in der Bundesliga um Punkte s