Markus Ballmert vom SV Meppen hat die Seuche am Fuß

Muss derzeit verletzt zuschauen: Markus Ballmert. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. Krankheiten und Verletzungen – Fußballer Markus Ballmert vom SV Meppen musste in dieser Saison einiges wegstecken. Das sagt der 27-Jährige über seine aktuelle Blessur, Botendienste für seinen Kumpel Deniz Undav und wie er seine Corona-Infektion überstand.

In 15 von bislang 24 Spielen stand Ballmert, der 2017 von Hannover 96 II kam und dessen Vertrag noch bis 2022 läuft, in dieser Saison für den SV Meppen auf dem Platz. Seit vergangener Woche befindet er sich in der nächst