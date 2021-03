Gefiel nicht, was er am Freitag in Düsseldorf sah: Christian Neidhart. Foto: imago-images / Markus Endberg

Markus Endberg via www.imago-images.de

Essen. Christian Neidharts lange Erfolgsserie ist gerissen: Ausgerechnet vor dem DFB-Pokalspiel gegen seine ehemaligen Spieler hat der Ex-Trainer des SV Meppen mit Rot-Weiß Essen seine erste Niederlage kassiert.

In 28 Pflichtspielen waren Neidhart und Co. ungeschlagen geblieben. Im 23. Spiel der Regionalliga West erwischte es die Essener. Mit 0:3 unterlagen sie am vergangenen Freitagabend gegen Fortuna Düsseldorf II. Das Ergebnis höre sic