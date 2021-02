Duell mit dem Maskenmann: Nach Einschätzung von Luka Tankulic (Mitte) war für den SV Meppen beim 1. FC Kaiserslautern mehr drin als ein 2:2.

Werner Scholz

Kaiserslautern. Die Trainer waren sich nach dem 2:2 zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Meppen einig: Marco Antwerpen und Torsten Frings zeigten sich in der Analyse zwiegespalten. Alle Stimmen zum Spiel.

Luka Tankulic (SVM-Mittelfeldspieler): Es war mehr drin, absolut. Wenn man zweimal in Führung geht und hinten raus den Ausgleich bekommt, ist das ärgerlich. Es ging hin und her. Wir haben in der ersten Halbzeit gut angefang