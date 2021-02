Bianca Becker (am Ball) kehrt am Sonntag mit dem SV Meppen an ihre ehemalige Wirkungsstätte in Bremen zurück.

Werner Scholz

Meppen. Die Mannschaften kennen sich gut: Sie kämpfen in der Bundesliga gegen den Abstieg. Am Sonntag um 15 Uhr wollen sich die Fußballerinnen des SV Meppen im Achtelfinale bei Werder Bremen erstmals für die nächste Runde des DFB-Pokals qualifizieren.

Sollten sich die Emsländerinnen in Bremen behaupten, stünden die Erstligaaufsteigerinnen erstmals in der Vereinsgeschichte in der Runde der letzten Acht des DFB-Pokals. Es würde in einer Saison passen, in der sie Geschichte geschr