Robin Twyrdy meldet sich via Instagram. Foto: Screenshot Instagram/Robin Twyrdy

Screenshot Instagram/Robin Twyrdy

Wiedenbrück. Vor gut einer Woche erlitt er mit 29 Jahren einen Herzinfarkt. Nun hat sich Fußballer Robin Twyrdy, der drei Jahre beim SV Meppen spielte, zu Wort gemeldet.

Via Instagram dankte er am Dienstag Freunden, Bekannten und alten Weggefährten für hundertfache Nachrichten. Er wolle zeigen, dass er noch lebe, so Twyrdy. "Mir geht es den Umständen entsprechend sehr, sehr gut." Nächste Woche starte sein R